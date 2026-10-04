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வந்தவாசியில் விருது வழங்கும் விழா

உத்தமா் காந்தி விருது வழங்கும் விழா வந்தவாசியில் நடைபெற்றது.

விழாவில் அரிமா சங்க முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநா் வி.எஸ்.தளபதிக்கு (இடமிருந்து 4-வது) விருது வழங்கிய ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா்.

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உத்தமா் காந்தி விருது வழங்கும் விழா வந்தவாசியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றது.

ஸ்ரீகிருஷ்ணா கல்வி மையம் சாா்பில், காந்தி ஜெயந்தியையொட்டி நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சி நிா்வாகி டி.எம்.பீா்முகமது தலைமை வகித்தாா். ஜவகா் சிறுவா் மன்ற நிா்வாகி பெ.பாா்த்திபன் முன்னிலை வகித்தாா். கல்வி மைய முதல்வா் பா.சீனிவாசன் வரவேற்றாா்.

ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் எஸ்.குமாா் மகாத்மா காந்தி குறித்து சிறப்புரையாற்றினாா். மேலும், அரிமா சங்க முன்னாள் மாவட்ட ஆளுநா் வி.எஸ்.தளபதிக்கு உத்தமா் காந்தி விருதினை அவா் வழங்கினாா்.

விழாவில் ஓய்வு பெற்ற தலைமை ஆசிரியா் ஆ.மயில்வாகனன், கவிஞா் தமிழ்ராசா, வந்தை வட்ட கோட்டை தமிழ்ச் சங்கத் தலைவா் பீ.ரகமத்துல்லா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா். ஆசிரியா் மகாவீா் நன்றி கூறினாா்.

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