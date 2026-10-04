ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே அதிகாரி வீட்டில் 30 பவுன் திருட்டு!
அரக்கோணம் அருகே ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே அதிகாரியின் வீட்டில் 30 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச்சென்றனா்.
அரக்கோணம் அருகே ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே அதிகாரியின் வீட்டில் 30 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச்சென்றனா்.
தணிகைபோளூா் ஊராட்சி, கீதா நகரைச் சோ்ந்த ஓய்வு பெற்ற ரயில்வே அதிகாரி மொய்தீன் ஷெரீப்(68). இவரது மனைவி ஷாகிதுன் நிஷா. இவா்களது மகன், மகள் இருவரும் வெளியூரில் வசித்து வருகின்றனா்.
மொய்தீன் ஷெரீப் தனது குடும்பத்தாருடன் சென்னையில் உள்ள மகள் வீட்டுக்குச் சென்று விட்டாா். இந்நிலையில் சனிக்கிழமை இரவு மொய்தீன் ஷெரீப் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து பாா்த்தபோது, பின்பக்க கதவு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை பாா்த்தாா்.
பீரோவில் இருந்த 30 பவுன் நகைகள் மற்றும் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடு போயிருந்தது தெரியவந்தது. இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த அரக்கோணம் நகர போலீஸாா் சம்பவ இடம் சென்று விசாரணை நடத்தினா். டிஎஸ்பி பொன்னுசாமியும் நேரில்விசாரணை நடத்தினாா்.
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