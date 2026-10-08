ஓய்வு பெற்ற பெண் கோட்டாட்சியா் சந்தேக மரணம்: போலீஸாா், வருவாய்த் துறையினா் சோதனை
கும்பகோணம் நாச்சியாா்கோவில் அருகே ஓய்வு பெற்ற பெண் கோட்டாட்சியா் சந்தேக மரண வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வழக்குரைஞா் தம்பதி வீட்டில் போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த்துறையினா் வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
கைதுசெய்யப்பட்ட வழக்குரைஞா் தம்பதியினா் சங்கா் கணேஷ்
கும்பகோணம் நாச்சியாா்கோவில் அருகே ஓய்வு பெற்ற பெண் கோட்டாட்சியா் சந்தேக மரண வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட வழக்குரைஞா் தம்பதி வீட்டில் போலீஸாா் மற்றும் வருவாய்த்துறையினா் வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
தஞ்சாவூா் மாவட்டம், கும்பகோணம் நாச்சியாா்கோவில் அருகே சமுத்தினாா்குடி அக்ரஹாரம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சுந்தரராமன் மனைவி ராசாத்தி அம்மாள்(82). இவா், மகாராஷ்டிராத்தில் கோட்டாட்சியராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவா். பணி ஓய்வுக்கு பிறகு சமுத்தினாா்குடி அக்ரஹாரத்தெருவில் வசித்து வந்தாா். இவரது கணவா் ஏற்கெனவே உயிரிழந்த நிலையில் தனியாக வசித்து வந்தாா்.
இவரது வீட்டின் எதிரே வசித்த வழக்குரைஞா் சங்கா் கணேஷ்(45), ராசாத்திக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வந்தாா்.
இந்நிலையில் 16.12. 2021-ஆம் தேதி ராசாத்தி உயிரிழந்தாா். இதையடுத்து அவரது உறவினா் நடராஜன், ராசாத்தி உயிரிழப்பில் சந்தேகம் இருப்பதாக நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். இதையடுத்து நீதிமன்ற உத்தரவின்படி நாச்சியாா்கோவில் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தினா்.
இதில், ராசாத்தி உயிரிழந்தது குறித்து அவரது உறவினா்களுக்கு சங்கா் கணேஷ் தகவல் தெரிவிக்காததுடன் ராசாத்தி அம்மாளின் நகைகள் உள்ளிட்ட பொருள்களையும் இடத்தையும் அபகரித்து கொண்டதுடன், அவா் உயிரிழப்பு தொடா்பான தடயங்களை மறைக்க முயற்சித்ததும், இதற்கு சங்கா் கணேஷின் மனைவி வழக்குரைஞா் பத்மாவதியும் உடந்தையாக இருந்ததும் தெரியவந்தது.
இதையடுத்து நாச்சியாா்கோவில் போலீஸாா் வழக்குரைஞா் தம்பதி சங்கா் கணேஷ், பத்மாவதியை அக்.4-ஆம் தேதி கைது செய்து திருச்சி சிறையில் அடைத்தனா்.
இந்நிலையில், வழக்குரைஞா் தம்பதியினா் வீட்டில், நாச்சியாா்கோவில் காவல் ஆய்வாளா் ராஜா மற்றும் கோவனூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் மகேஸ்வரி உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்டோா் வியாழக்கிழமை சோதனை நடத்தினா். சோதனையின் போது முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
பத்மாவதி.
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