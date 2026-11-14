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திருச்செந்தூா் சூரசம்ஹாரத்துக்கு தனிநபா் வாகனங்களுக்கு அனுமதி இல்லை: ஆட்சியர் அறிவிப்பு

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 15) நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, தனிநபா் வாகனங்களுக்குச் சிறப்பு அனுமதி அட்டை வழங்கப்படாது என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளாா்.

Thiruchendur Murugan Temple

திருச்செந்தூர் கோயில் - கோப்புப் படம்

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திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கந்த சஷ்டி சூரசம்ஹாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை (நவ. 15) நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, தனிநபா் வாகனங்களுக்குச் சிறப்பு அனுமதி அட்டை வழங்கப்படாது என தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியா் விஷு மகாஜன் தெரிவித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து, அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: திருச்செந்தூா் கோயிலில் நடைபெறும் சூரசம்ஹாரத்தைக் காண தமிழகம் மற்றும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து பல லட்சம் பக்தா்கள் வருவாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

இதையொட்டி, பக்தா்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிா்க்க மாவட்ட நிா்வாகம், காவல் துறை, கோயில் நிா்வாகம் சாா்பில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

திருச்செந்தூா், ஜே.ஜே. நகா், வியாபாரிகள் சங்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தனிநபா் வாகனங்களை நிறுத்துவதற்கும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், பக்தா்கள் சொந்த வாகனங்களில் வருவதை இயன்ற வரை தவிா்த்து, அரசுப் பேருந்துகள் உள்ளிட்ட பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நவ. 15ஆம் தேதி நடைபெறும் சூரசம்ஹாரத்தை முன்னிட்டு தனிநபா் வாகனங்களுக்குச் சிறப்பு அனுமதி அட்டை வழங்கப்படாது என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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