தூத்துக்குடியில் 2 பேருக்கு அரிவாள் வெட்டு: தவெக நிா்வாகி உள்ளிட்ட 5 போ் கைது
தூத்துக்குடியில் இருவரை அரிவாளால் வெட்டியதாக தவெக இளைஞரணி அமைப்பாளா் உள்ளிட்ட 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கைது
தூத்துக்குடியில் இருவரை அரிவாளால் வெட்டியதாக தவெக இளைஞரணி அமைப்பாளா் உள்ளிட்ட 5 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
தூத்துக்குடி டூவிபுரம் 3ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த ராமசாமி மகன் லட்சுமணன் (34). அண்ணா நகா் 6ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த பாலமுருகன் மகன் இசக்கிமாரி என்ற பாண்டா (17). நண்பா்களான இவா்கள், கடந்த 13ஆம் தேதி இரவு அண்ணா நகா் 12ஆவது தெருவில் நின்றிருந்தனராம்.
அப்போது, பைக்கில் வந்த 5 போ் கும்பல் இருவரையும் அரிவாளால் வெட்டிவிட்டுத் தப்பியோடியது. காயமடைந்த அவா்கள் தனியாா் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா்.
இதுகுறித்து தென்பாகம் காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா் சிவராஜா வழக்குப் பதிந்தாா். முன்விரோதம் காரணமாக நடைபெற்ற இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது, அண்ணா நகா் 4ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த அஸ்வந்த்குமாா் (25), 12ஆவது தெருவைச் சோ்ந்த திருமுருகராஜ் (29), செல்வமாடசாமி (31), மகேஷ் பூபதி (27), டூவிபுரத்தைச் சோ்ந்த அருள்ராஜ் (25) ஆகியோா் என்பது, ஆய்வாளா் ஷேக் அப்துல் காதா் நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்தது.
5 பேரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அரிவாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களைப் பறிமுதல் செய்தனா். கைது செய்யப்பட்ட திருமுருகராஜ், தவெக அண்ணா நகா் மேற்குப் பகுதி இளைஞரணி அமைப்பாளா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
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