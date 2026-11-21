ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் தோ்வு
மதுரை ரயில்வே கோட்ட ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக காயல்பட்டினம் ரயில் நிலைய பயனாளிகள் சங்க ஆலோசகரும், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா்
மதுரை ரயில்வே கோட்ட ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழு உறுப்பினராக காயல்பட்டினம் ரயில் நிலைய பயனாளிகள் சங்க ஆலோசகரும், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் தோ்வு செய்யப்பட்டுள்ளாா்.
இதற்கான அதிகாரபூா்வ அறிவிப்பை மதுரை கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, 2028 ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதி வரை அவா் அக்குழுவில் உறுப்பினராகச் செயல்படுவாா்.
ரயில்வே நிா்வாகத்திற்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே பாலமாகச் செயல்பட்டு, பயணிகளின் தேவைகள், கோரிக்கைகளை ரயில்வே நிா்வாகத்தின் கவனத்திற்குக் கொண்டு செல்ல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என கே.ஏ.எம். முஹம்மது அபூபக்கா் தெரிவித்தாா்.
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