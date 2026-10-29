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ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழுவில் தவெக எம்.எல்.ஏ.

மதுரை கோட்ட ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழுவில், தமிழக அரசின் பிரதிநிதியாக மதுரை தெற்குத் தொகுதி தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எம். கோபிசன் நியமிக்கப்பட்டாா்.

TN election 2026 tvk candidate gobisan

கோபிசன் - DIN

Updated On :

மதுரை கோட்ட ரயில் பயணிகள் ஆலோசனைக் குழுவில், தமிழக அரசின் பிரதிநிதியாக மதுரை தெற்குத் தொகுதி தவெக சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எம்.எம். கோபிசன் நியமிக்கப்பட்டாா்.

தமிழக அரசின் போக்குவரத்துத் துறைச் செயலா் கடிதத்தின் அடிப்படையில், இதற்கான அதிகாரப்பூா்வ அறிவிப்பை மதுரை கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டது.

இதன்படி, 2028-ஆம் ஆண்டு, ஆக. 31-ஆம் தேதி வரை இந்தக் குழுவில் தமிழக அரசின் பிரதிநிதியாக அவா் செயல்படுவாா். மதுரை, திருச்சி, திண்டுக்கல், விருதுநகா், திருநெல்வேலி, தென்காசி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த ரயில் சேவைகள் தொடா்பான விவகாரங்கள் இந்தக் குழுவின் வரம்புக்குள்பட்டவை.

இந்தக் குழு, ரயில் பயணிகளுக்கான வசதிகளை மேம்படுத்துதல், ரயில் சேவைகளின் தரத்தை உயா்த்துதல், புதிய ரயில் நிலையங்கள் அமைப்பது தொடா்பான முன்மொழிவுகள், பொதுமக்களின் நலன் சாா்ந்த ரயில்வே பிரச்னைகள் குறித்து ஆலோசிப்பது ஆகிய முக்கியப் பணிகளை மேற்கொள்கிறது.

மேலும், ரயில்வே நிா்வாகத்துக்கும் பயணிகளுக்கும் இடையே ஆலோசனைகளை மேற்கொண்டு, பயணிகளின் தேவைகள், பொது நலக் கோரிக்கைகளை எடுத்துரைப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.

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