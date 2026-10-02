The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
தலைமைத் தேர்தல் அதிகாரி அலுவலகத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவகுமார், அமைச்சர்கள் தர்னா!கர்நாடகத்தில் படிவம் 7-ஐ தவறாக பயன்படுத்தி வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கம்!திருச்சி கிழக்கு உள்பட 5 தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தலுக்கு தடை: தேதி குறிப்பிடாமல் தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!காந்தி ஜெயந்தி: மெட்ரோ ரயில் சேவையில் நாளை மாற்றம்!பங்குச்சந்தை வீழ்ச்சி: சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகள் குறைந்தது!மடப்புரம் காவலாளி கொலை வழக்கில் போலீஸார் கைது: தீர்ப்பு ஒத்திவைப்பு!ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வேண்டும்! மும்பையில் நாளை போராட்டத்தைத் தொடங்கும் சிஜேபி!காஸாவில் தொடரும் அவலம்! இஸ்ரேலின் தாக்குதல்களில் 74,000-க்கும் அதிகமானோர் பலி! நடுவானில் கத்திக்குத்து சம்பவம்! தாக்கப்பட்ட இந்திய விமானியின் நிலை என்ன? - தூதரகம் தகவல்!

திருச்செந்தூா் கடலில் நீராடிய 5 பக்தா்களுக்கு கால் எலும்பு முறிவு

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடலில் நீராடியபோது அலையின் சீற்றத்தால் 5 பக்தா்களுக்கு கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.

திருச்செந்தூா் கடலில் நீராடிய போது கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்ட பக்தா்களை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்த கடற்கரை பாதுகாப்புப் பணியாளா்கள்.

Published On :

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடலில் நீராடியபோது அலையின் சீற்றத்தால் 5 பக்தா்களுக்கு கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.

திருச்செந்தூரில் கடல் அலையின் சீற்றம் வியாழக்கிழமை அதிகமாகக் காணப்பட்டது. இந்நிலையில் பண்ருட்டியைச் சோ்ந்த சரோஜா (42), காங்கயத்தைச் சோ்ந்த குணசேகரன் (45), திருச்சியைச் சோ்ந்த இலஞ்சியம் (55), புதுக்கோட்டையைச் சோ்ந்த ராஜகுமாரி (52), கிருஷ்ணவேணி (75) ஆகியோா் அதிகாலை 3 மணியளவில் கடலில் நீராடினராம். அப்போது அலையின் சீற்றத்தால் அவா்களுக்கு கால் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டது.

தகவலறிந்து கோயில் கடற்கரை பாதுகாப்புப் பணியாளா்கள், போலீஸாா் ஆகியோா் காயமடைந்த பக்தா்களை மீட்டு 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருச்செந்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். அங்கு அவா்கள் சிகிச்சை பெற்றனா். மேலும், பக்தா்கள் பாதுகாப்பாக நீராட அறிவுறுத்தப்பட்டது.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

திருச்செந்தூா் கடலில் விநாயகா் சிலைகள் விசா்ஜனம்

திருச்செந்தூா் கடலில் விநாயகா் சிலைகள் விசா்ஜனம்

திருச்செந்தூா் கடலில் மூழ்கிய மாற்றுத் திறனாளி முதியவா் மீட்பு

திருச்செந்தூா் கடலில் மூழ்கிய மாற்றுத் திறனாளி முதியவா் மீட்பு

திருச்செந்தூா் அருகே கடலில் கரை ஒதுங்கிய ஆண் சடலம்

திருச்செந்தூா் அருகே கடலில் கரை ஒதுங்கிய ஆண் சடலம்

திருச்செந்தூா் கடலில் கரை ஒதுங்கிய இளைஞா் சடலம் மீட்பு

திருச்செந்தூா் கடலில் கரை ஒதுங்கிய இளைஞா் சடலம் மீட்பு

விடியோக்கள்

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

முதல்வர் பேச்சில் தடுமாற்றம்! நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK

”மொதல்ல கேப்டனை அவர் நேரில் பார்த்திருக்காரா?” பிரேமலதா விஜயகாந்த் | DMDK | TVK