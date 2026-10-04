திருச்செந்தூரில் நாளைய உண்ணாவிரத போராட்டம் ரத்து
திருச்செந்தூா் நகராட்சியில் நிலவும் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு கோரி திங்கள்கிழமை (அக். 5) நடக்கவிருந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
திருச்செந்தூா் நகராட்சியில் நிலவும் குடிநீா் பிரச்னைக்கு தீா்வு கோரி திங்கள்கிழமை (அக். 5) நடக்கவிருந்த உண்ணாவிரத போராட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டது.
இது தொடா்பாக திருச்செந்தூா் வட்டாட்சியா் தங்கச்சாமி தலைமையில் வட்டாட்சியா் அலுவலகத்தில் சனிக்கிழமை சமாதான கூட்டம் நடந்தது. அதில், நகராட்சியின் 27 வாா்டுகளில் நிலவும் குடிநீா் பிரச்னைக்கு 10 நாள்களுக்குள் நிரந்தரத் தீா்வு காண்பது; அதுவரையில் தற்காலிகமாக வாகனங்கள் மூலம் குடிநீா் வழங்குவது என உறுதியளிக்கப்பட்டது.
இதையேற்று உண்ணாவிரதம் கைவிடப்பட்டது. இதில் திருச்செந்தூா் மக்களுக்கான குடிநீா் உரிமை இயக்க தலைவா் தமிழ்செல்வன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் ஒன்றியச் செயலா் ஆனந்த், நகரச் செயலா் ஜெயக்குமாா் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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