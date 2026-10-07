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தூத்துக்குடியில் விதிமீறல்: கனரக லாரிகளுக்கு ரூ. 45,000 அபராதம்

தூத்துக்குடியில் போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 9 கனரக வாகனங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 45,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

அபராதம்!

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தூத்துக்குடியில் போக்குவரத்து விதிமீறலில் ஈடுபட்ட 9 கனரக வாகனங்களுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 45,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

காலை, மாலை நேரங்களில் பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில்கொண்டு, தூத்துக்குடி மாநகருக்குள் கனரக வாகனங்கள் வந்துசெல்ல நேரக் கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதை மீறி வந்துசெல்லும் கனரக வாகனங்களைக் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் இரா. சிவபிரசாத் உத்தரவிட்டாா்.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி போக்குவரத்துக் காவல் ஆய்வாளா் சுனைமுருகன், போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, நேரக் கட்டுப்பாட்டை மீறி நகருக்குள் இயக்கப்பட்ட 9 கனரக லாரிகள் பிடிபட்டன. அவற்றுக்கு ரூ. 45,000 அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

விதிமீறலில் ஈடுபடும் கனரக வாகனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, போக்குவரத்து போலீஸாா் எச்சரித்தனா்.

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