தூத்துக்குடியில் பலத்த மழை
தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.
தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.
தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை பரவலாக மிதமான மழை பெய்தது. பின்னா், மாலை 4 மணி முதல் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.
இதனால், சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன், தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியது. இதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகினா்.
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