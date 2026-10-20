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தூத்துக்குடியில் பலத்த மழை

தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.

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தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.

தூத்துக்குடி மாநகரப் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை பரவலாக மிதமான மழை பெய்தது. பின்னா், மாலை 4 மணி முதல் மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய பலத்த மழை பெய்தது.

இதனால், சாலைகளில் மழைநீா் பெருக்கெடுத்து ஓடியதுடன், தாழ்வான பகுதிகளில் தண்ணீா் தேங்கியது. இதன் காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்துக்குள்ளாகினா்.

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