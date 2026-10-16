The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

பெரம்பலூரில் பரவலாக மழை

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு பலத்த இடி, மின்னலுடன் பரவலாக மழை பெய்தது.

கோப்புப்படம்

Updated On :

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் வியாழக்கிழமை இரவு பலத்த இடி, மின்னலுடன் பரவலாக மழை பெய்தது.

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக பல்வேறு இடங்களில் ஆங்காங்கே பரவலாக மழை பெய்கிறது. இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு பலத்த இடியுடன் கூடிய மழை பெய்தது. இதனால் சாலைகளிலும், கழிவுநீா் கால்வாய்களிலும் தண்ணீா் பெருக்கெடுத்தோடியது.

மழை அளவு: பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் வியாழக்கிழமை காலை 6.30 மணி முதல் வெள்ளிக்கிழமை காலை 6.30 மணி வரை பெயத மழை அளவு (மில்லி மீட்டரில்), பெரம்பலூா்- 103, வி.களத்தூா்- 15, கிருஷ்ணாபுரம்- 28, தழுதாழை- 24, வேப்பந்தட்டை- 33, பாடாலூா்- 15, செட்டிக்குளம் - 40 என மொத்தம் 258 மிமீ மழை பெய்தது. ஆனால், எறையூா், அகரம் சீகூா், லப்பைக்குடிக்காடு, புதுவேட்டக்குடி ஆகிய பகுதிகளில் ஒரு மிமீ கூட மழை பெய்யவில்லை.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சாலை வழியாக ஊருக்குச் செல்கிறீர்களா? எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

சாலை வழியாக ஊருக்குச் செல்கிறீர்களா? எங்கெல்லாம் மழைக்கு வாய்ப்பு?

மதுரை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை: பல மணி நேர மின் தடையால் பொதுமக்கள் அவதி

மதுரை மாவட்டத்தில் பலத்த மழை: பல மணி நேர மின் தடையால் பொதுமக்கள் அவதி

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

தஞ்சாவூா் மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

அடுத்த 2 மணிநேரத்துக்கு 7 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

அடுத்த 2 மணிநேரத்துக்கு 7 மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு!

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam