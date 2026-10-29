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மேலாத்தூா் நீரேற்று நிலையத்தில் கனிமொழி எம்.பி. ஆய்வு

தூத்துக்குடி மாவட்டம், மேலாத்தூா் நீரேற்று நிலையத்தில் கனிமொழி எம்.பி. புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

மேலாத்தூா் நீரேற்று நிலையத்தை ஆய்வு செய்த கனிமொழி எம்.பி.

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தூத்துக்குடி மாவட்டம், மேலாத்தூா் நீரேற்று நிலையத்தில் கனிமொழி எம்.பி. புதன்கிழமை ஆய்வு செய்தாா்.

மேலாத்தூா் குடிநீா் வடிகால் வாரியத்தில், திருச்செந்தூா் நகராட்சிக்கு கூடுதல் குடிநீா் வழங்குவதற்கென ரூ. 10 கோடி மதிப்பீட்டில் புதிய தெளிவு நீரேற்று நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை கனிமொழி எம்.பி. ஆய்வு செய்தாா். தொடா்ந்து, அவா் அங்குள்ள கோடைக் கால சேமிப்பு நீா்த்தேக்கத்தையும் பாா்வையிட்டாா்.

ஆய்வின்போது, தூத்துக்குடி குடிநீா் வடிகால் வாரிய நிா்வாகப் பொறியாளா் குமாா், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயா் ஜெகன் பெரியசாமி, ஆழ்வை கிழக்கு ஒன்றிய திமுக செயலா் சதீஷ்குமாா், மேலாத்தூா் ஊராட்சி முன்னாள் துணைத் தலைவா் அக்பா், திமுக மாவட்ட வா்த்தகா் அணி துணை அமைப்பாளா் ­லிங்கராஜ், ஒன்றிய துணைச் செயலா் மாரிமுத்து, விவசாய அணி அமைப்பாளா் அரவிந்தன், முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றிய கவுன்சிலா் ரகுராமன், கோபி, செல்வக்குமாா் உள்ளிட்டோா் உடன் இருந்தனா்.

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