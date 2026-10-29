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திருச்செந்தூா் குடிநீா் திட்டம்: ரூ. 30 கோடி ஒதுக்க கனிமொழி எம்.பி. வலியுறுத்தல்

திருச்செந்தூா் நகராட்சியில் குடிநீா் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க ரூ. 30 கோடியில் அளிக்கப்பட்ட திட்ட முன்மொழிவை அரசு உடனடியாக ஏற்று செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்.பி. வலியுறுத்தினாா்.

kanimozhi

கனிமொழி எம்.பி. - கோப்புப் படம்

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திருச்செந்தூா் நகராட்சியில் குடிநீா் தட்டுப்பாட்டைப் போக்க ரூ. 30 கோடியில் அளிக்கப்பட்ட திட்ட முன்மொழிவை அரசு உடனடியாக ஏற்று செயல்படுத்த வேண்டும் என்று கனிமொழி எம்.பி. வலியுறுத்தினாா்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், பழைய காயல் அருகில் உள்ள மஞ்சள் நீா்க்காய­லில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி எம்.பி. செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

தற்போது திருச்செந்தூா் நகராட்சிக்கு நாள் ஒன்றுக்கு 11 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், பெருகிவரும் மக்கள்தொகை மட்டுமின்றி கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால், தினசரி 38 லட்சம் லிட்டா் குடிநீா் தேவைப்படுகிறது.

மஞ்சள் நீா்க்காய­லில் இருந்து ஆத்தூா் வழியாக திருச்செந்தூருக்கு தண்ணீா் கொண்டுசெல்லும் திட்டத்துக்கு கடந்த திமுக ஆட்சியின்போதே ரூ. 9.36 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. இந்நிதியில் ஆத்தூா் வரை தண்ணீா் கொண்டுசெல்லும் பணிகள் நிறைவுற்றன. ஆனால், அங்கிருந்து திருச்செந்தூருக்குத் தண்ணீா் கொண்டு செல்ல தற்போதுள்ள குழாய்களின் கொள்ளளவு போதுமானதாக இல்லை. இதனால், பல்வேறு இடங்களில் குழாய் உடைப்புகளும் நீா்க் கசிவுகளும் ஏற்படுகின்றன.

எனவே, சுமாா் 15 கி.மீ. நீளமுள்ள குழாய்களைச் சீரமைக்கவும், மேல ஆத்தூரில் உள்ள கோடை கால நீா்தேக்கத் தொட்டியைப் புனரமைக்கவும் ரூ. 30 கோடி மதிப்பிலான புதிய திட்ட முன்மொழிவு அரசிடம் சமா்ப்பிக்கப்பட்டது. இந்த முன்மொழிவை அரசு ஏற்று, விரைந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து பணிகளை நிறைவேற்றினால் மட்டுமே திருச்செந்தூருக்குத் தேவையான அளவு குடிநீரை வழங்க முடியும்.

தவெக ஆட்சிப் பொறுப்பேற்ற பிறகு 50-க்கும் மேற்பட்ட கைதிகள் சிறைகளி­ருந்து தப்பியோடியுள்ளனா். தவெக அரசு எதிா்க்கட்சியினரைக் கைது செய்வதில் காண்பிக்கும் ஆா்வத்தை குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுவோரைக் கைது செய்வதில் காண்பிப்பதில்லை.

தூத்துக்குடி மாநகராட்சியில் தற்போது திறந்து வைக்கப்படும் பல்வேறு கட்டடங்கள், திட்டங்கள் அனைத்தும் திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டவையாகும் என்றாா்.

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