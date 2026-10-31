தூத்துக்குடியில் மீன்கள் வரத்து அதிகரிப்பு: மீனவா்கள் மகிழ்ச்சி!
தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் மீன்கள் வரத்து அதிகரித்ததுடன், மீன்களுக்கு நல்ல விலையும் கிடைத்ததால் மீனவா்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
மீனவா்கள் வலைகளில் சிக்கிய மீன்கள்.
தூத்துக்குடி, திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் மீன்கள் வரத்து அதிகரித்ததுடன், மீன்களுக்கு நல்ல விலையும் கிடைத்ததால் மீனவா்கள் மகிழ்ச்சியடைந்தனா்.
திரேஸ்புரம் நாட்டுப்படகு மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட மீனவா்கள் ஆழ்கடலுக்குச் சென்று மீன்பிடித்து வருகின்றனா். இந்நிலையில், அா்னாப் புயல் காரணமாக அக். 25 முதல் 27ஆம் தேதி வரை மீனவா்கள் கடலுக்குச் செல்லவில்லை. அக். 28ஆம் தேதி புயல் கரையைக் கடந்ததைத் தொடா்ந்து, மீண்டும் மீன்பிடிக்கக் கடலுக்குச் சென்றனா்.
இதையடுத்து, மீன்பிடித்துவிட்டு ஏராளமான நாட்டுப்படகுகள் சனிக்கிழமை கரை திரும்பின. மீன்வரத்தும் அதிகமாக இருந்தது. மீன்களை வாங்குவதற்காக பொதுமக்கள், வியாபாரிகள் அதிக அளவில் திரண்டனா்.
சீலா மீன் கிலோ ரூ. 800 முதல் ரூ. 1,000 வரையும், விளை மீன் ரூ. 500, பாறை மீன் ரூ. 450, ஊளி மீன் ரூ. 400, நண்டு ரூ. 900, ஐலேஷ் ரூ. 220, வங்கனை ரூ. 130, கிளைவாழை ரூ. 240 வரையும் விற்பனையானது.
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