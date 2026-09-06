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திருச்செந்தூரில் ஆவணித் திருவிழா 6ஆம் நாள் : சுவாமி வெள்ளித்தேரிலும், அம்மன் இந்திர வாகனத்திலும் வீதியுலா!

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா 6-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை இரவு சுவாமி வெள்ளித்தேரிலும், அம்மன் இந்திர வாகனத்திலும் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்தனா்.

திருச்செந்தூா் கோயில்

திருச்செந்தூர் கோயில் - கோப்புப் படம்

Published On :6 செப்டம்பர் 2026, 2:03 am IST

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் ஆவணித் திருவிழா 6-ஆம் நாளான சனிக்கிழமை இரவு சுவாமி வெள்ளித்தேரிலும், அம்மன் இந்திர வாகனத்திலும் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்தனா்.

கோயிலில் ஆக. 31 ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கிய திருவிழாவின், 6- ஆம் நாளான சனிக்கிழமை காலையில், சுவாமி குமரவிடங்கப்பெருமான் கோ ரதத்தில் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்தாா். பகலில் திருவாவடுதுறை ஆதீன மண்டபத்தில் வள்ளி, தெய்வானையுடன் சுவாமி மற்றும் ஸ்ரீ ஜெயந்திநாதா் எழுந்தருளினா். மாலையில் அங்கு சுவாமி, அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்கார தீபாராதனை நடைபெற்றது. தொடா்ந்து சிவன் கோயிலில் இருந்து சுவாமி வெள்ளித்தேரிலும், வள்ளியம்மன் இந்திர வாகனத்திலும் எழுந்தருளி வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தனா்.

ஏழாம் திருவிழாவை முன்னிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை (செப். 6) அதிகாலை 5 மணிக்கு கோயிலில் சண்முகப்பெருமானின் உருகு சட்டசேவை நிகழ்ச்சி, 9 மணிக்கு வள்ளி, தெய்வானை அம்மனுடன் சுவாமி வெற்றிவோ் சப்பரத்தில் பிள்ளையன்கட்டளை மண்டபத்தை சேருதல், மாலை 4 மணிக்கு தங்கச் சப்பரத்தில் சிவப்பு சாத்தி அலங்காரத்தில் சுவாமி எழுந்தருளி வீதியுலா வருதல் ஆகியவை நடைபெறுகின்றன.

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