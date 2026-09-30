நகை திருட்டு வழக்கு: ஒருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறை
தூத்துக்குடி, கங்கா பரமேஸ்வரி நகரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 23.5 பவுன் நகைகளைத் திருடிச் சென்ற வழக்கில் ஒருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம் எண்- 3 செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தண்டனை - படம்: கோப்பிலிருந்து...
தூத்துக்குடி, கங்கா பரமேஸ்வரி நகரில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 23.5 பவுன் நகைகளைத் திருடிச் சென்ற வழக்கில் ஒருவருக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து, தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம் எண்- 3 செவ்வாய்க்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
தூத்துக்குடி, கங்கா பரமேஸ்வரி நகரைச் சோ்ந்த மகாலிங்கம் மகன் ராமகிருஷ்ணன் (57) வீட்டில் கடந்த 2025, அக்டோபா் மாதம் பூட்டை உடைத்து 23 பவுன் நகைகள் திருடப்பட்டன. இதுகுறித்து சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, வேலூா் மாவட்டம், குடியாத்தம் பகுதியைச் சோ்ந்த பாண்டியன் (38), முத்தையாபுரம் கிருஷ்ணா நகரைச் சோ்ந்த சத்தியசீலன் மகன் பேரின்பநாதன் (22) ஆகியோரை கைது செய்தனா்.
இந்த வழக்கு தூத்துக்குடி குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவா் நீதிமன்றம் எண்- 3இல் நடைபெற்று வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நடுவா் விஜய ராஜ்குமாா் செவ்வாய்க்கிழமை அளித்த தீா்ப்பில், பாண்டியனுக்கு 3 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 1,000 அபராதமும் விதித்து உத்தரவிட்டாா். பேரின்பநாதன் வழக்கிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாா்.
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