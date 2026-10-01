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புன்னைக்காயலில் 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு திருமணம்

தூத்துக்குடி மாவட்டம், புன்னைக்காயலில் 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு புதன்கிழமை கூட்டுத் திருமணம் நடைபெற்றது.

புன்னைக்காயலில் 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு திருமணம்

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தூத்துக்குடி மாவட்டம், புன்னைக்காயலில் 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு புதன்கிழமை கூட்டுத் திருமணம் நடைபெற்றது.

புன்னைக்காயலில் பழைமையான தூய ராஜகன்னி மாதா ஆலயத் திருவிழா செப். 24ஆம் தேதி தொடங்கியது. திருவிழாவில் தினமும் நவநாள் திருப்ப­லி, ஆராதனை நடைபெற்று வருகிறது.

7ஆம் நாள் திருவிழாவான புதன்கிழமை 14 ஏழை ஜோடிகளுக்கு கூட்டுத் திருமணம் மற்றும் திருப்ப­லி நடைபெற்றது.

அம­லிபுரம் பங்குத்தந்தை வில்­லியம் சந்தானம் அடிகளாா் தலைமை வகித்தாா். புன்னைக்காயல் பங்குத்தந்தை அந்தோணி சகாய டைட்டஸ் அடிகளாா், துணை பங்குத்தந்தை ஜேசுராஜ் அடிகளாா், சோ்ந்தபூமங்கலம் பங்குத்தந்தை ராயப்பன் அடிகளாா், செல்வன் அடிகளாா், வீரபாண்டியன்பட்டணம் துணை பங்குத்தந்தை டிமல் உள்ளிட்ட அருள்பணியாளா்கள் முன்னிலை வகித்தனா்.

ஒவ்வொரு ஜோடிக்கும் ஒரு பவுன் தா­லி உள்பட ரூ. 56 லட்சம் மதிப்பில் சீா்வரிசைப் பொருள்கள் வழங்கப்பட்டன.

திருவிழாவில், அக். 2ஆம் தேதி காலை உறுதிப்பூசுதல், புதுநன்மை வழங்குதல், மாலை நற்கருணை பவனி, 3ஆம் தேதி மாலை ஆராதனை, திருத்தோ் பவனி, 4ஆம் தேதி ஆடம்பரக் கூட்டுத் திருப்ப­லி, திருத்தோ் பவனி நடைபெறுகிறது.

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