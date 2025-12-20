மணப்பாறை பகுதிகளில் நாளை மின் தடை
திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை பகுதிகளில் திங்கள்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.
மணப்பாறை துணை மின் நிலையப் பராமரிப்பு பணிகளால் மணப்பாறை நகரம், வெள்ளைக்கல், நொச்சிமேடு, பொத்தமேட்டுப்பட்டி, மஞ்சம்பட்டி, முத்தப்புடையான்பட்டி, கண்ணுடையான்பட்டி, சிதம்பரத்தான்பட்டி, களத்துப்பட்டி, சேங்குடி, கே.உடையாப்பட்டி, மொண்டிப்பட்டி, கே.பெரியபட்டி, வடக்குசோ்பட்டி, மரவனூா், சமுத்திரம், சின்னசமுத்திரம், தாதநாயக்கன்பட்டி, இடையப்பட்டி, பாலப்பட்டி, தெற்குசோ்பட்டி, மாகாளிப்பட்டி, கொட்டப்பட்டி, என். புதூா், ஆளிப்பட்டி, தொப்பம்பட்டி, படுகளம், பூசாரிப்பட்டி, செவலூா், குதிரைகுத்திப்பட்டி, விடத்திலாம்பட்டி, ஆண்டவா்கோயில், குமரப்பட்டி, சீகம்பட்டி, பூவம்பட்டி, மாதம்பட்டி, எஃப்.கீழையூா், சின்னமனப்பட்டி.
தியாகேசா் ஆலை துணை மின் நிலையப் பகுதிகளான புதிய காலனி, பழையகாலனி, மணப்பாறைப்பட்டி, லெட்சுமி நாராயணநகா், திண்டுக்கல் ரோடு, கஸ்தூரிப்பட்டி, வடுகப்பட்டி, ஆனாம்பட்டி, பொய்கைப்பட்டி, அண்ணாநகா், காமராஜா் சிலை, தாதகவுண்டம்பட்டி. விடத்திலாம்பட்டி துணை மின் நிலைய பகுதிகளான வேங்கைக்குறிச்சி, மேலமஞ்சம்பட்டி, மலையடிப்பட்டி, பொன்னக்கோன்பட்டி, மாராட்சிரெட்டியபட்டி, நல்லாம்பிள்ளை, வீரப்பூா், அரசு நிலைப்பாளையம், அணியாப்பூா், விராலிப்பட்டி, செட்டியபட்டி, குளத்துராம்பட்டி, கூடத்திப்பட்டி, ஆணையூா்.
பன்னாங்கொம்பு துணை மின் நிலையப் பகுதியான ஆமணக்கம்பட்டி, பாலகருதம்பட்டி, கல்பாளையத்தான்பட்டி, கீழப்பொய்கைப்பட்டி, புதுப்பட்டி, இராயன்பட்டி, காவல்காரன்பட்டி, அமையபுரம், சமுத்துவபுரம், ரெங்கவுண்டம்பட்டி, வலையப்பட்டி, வடுகப்பட்டி (வீட்டுவசதி வாரிய குடியிருப்பு) சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும், காலை 9 முதல் மாலை 4 மணி வரை மின்சாரம் இருக்காது என மணப்பாறை மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) பி. பிரபாகரன் தெரிவித்தாா்.