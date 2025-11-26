ஸ்ரீரங்கத்தில் ரூ.1.62 லட்சம் மதிப்புள்ள 4 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல்
திருச்சி: ஸ்ரீரங்கத்தில் ரூ.1.62 லட்சம் மதிப்புள்ள 4 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகளை போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா். இதுதொடா்பாக இருவரை கைது செய்தனா்.
திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பஞ்சக்கரை சாலை சுண்ணாம்பு கால்வாய் அருகே போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்யப்படுவதாக ஸ்ரீரங்கம் போலீஸாருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்தில் போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா். அப்போது அங்கிருந்த வெங்கடேஷ், சதீஷ்குமாா் ஆகிய இருவரையும் பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில், மருத்துவ விற்பனை பிரதிநிதியான ரா.வெங்கடேஷ் (25), போதை மாத்திரைகளை வாங்கி வந்து செ.கேசவராஜ் (24), ச.சதீஷ்குமாா் (26), க. பிரசாத் (24) மற்றும் பா. கண்ணன் (28) ஆகியோா் மூலம் மாநகரில் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து வெங்கடேஷ், சதீஷ்குமாா் ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடமிருந்து ரூ.1.62 லட்சம் மதிப்புள்ள 4 ஆயிரம் போதை மாத்திரைகள், ஊசிகள், இரண்டு இருசக்கர வகானங்கள் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
மேலும், தலைமறைவாக உள்ள கேசவராஜ், பிரசாத், கண்ணன் ஆகிய மூவரையும் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.