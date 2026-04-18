தமிழகத்துக்கு கூடுதல் எம்பி தொகுதிகள் கிடைப்பதை திமுக எதிா்ப்பது புரியாத புதிராக உள்ளதாக பாஜக தேசிய செய்தித் தொடா்பாளா் துகின் சின்ஹா தெரிவித்தாா்.
இதுதொடா்பாக திருச்சியில் சனிக்கிழமை அவா் மேலும் கூறியதாவது: தமிழகத்தில் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறைகள் அதிகரித்து விட்டன. இதற்கு முக்கியக் காரணமாக போதை கலாசாரம் தலைவிரித்து ஆடுகிறது. குறிப்பாக நவீன போதைப் பொருள்களின் பயன்பாடு இளைஞா்களிடத்தில் அதிகரித்துள்ளது. இதைத் தடுக்க தமிழக அரசு தவறி விட்டது. தொகுதி மறுசீரமைப்பு மூலம் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் கூடுதல் எண்ணிக்கையில் தொகுதிகள் கிடைக்கும். மத்திய அரசு ஒவ்வொரு மாநிலத்தையும் மதிக்கிறது.
தொகுதி மறுசீரமைப்பு மூலம் தமிழகத்துக்கு 59 தொகுதிகள் வரும். ஆனால், கூடுதல் தொகுதிகள் கிடைப்பதை திமுக அரசு ஏன் எதிா்க்கிறது என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது. வடமாநிலங்களைவிட தென் மாநிலங்களுக்குத்தான் அதிக எண்ணிக்கையில் தொகுதிகள் வரும். ஆனால் திமுக இதை தலைகீழாகப் புரட்டிபோட்டு பொய்த் தகவல்களை மக்கள் மத்தியில் கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளது.
மத்திய அரசு நல்ல திட்டங்கள் எதைக் கொண்டு வந்தாலும் அதைக் கண்மூடித்தனமாக எதிா்த்து பிரசாரம் செய்வதை திமுக வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளது என்றாா் அவா். பேட்டியின்போது, கட்சியின் மாநில, மாவட்ட நிா்வாகிகள் பலா் உடனிருந்தனா்.
தஞ்சாவூரில் செய்தியாளா்களிடம் அவா் தெரிவித்தது: பெண்களுக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்வதற்காக மத்திய பாஜகவால் நிறைவேற்றப்பட்ட மசோதாவில் சில விதிமுறைகள் இருந்தன. 2026 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்புக்கு பிறகு தொகுதிகள் மறுவரையறை செய்யப்பட்ட பின்னரே அந்த இடஒதுக்கீடு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என இருந்தது.
இந்தச் செயல்முறையை விரைவுபடுத்தவும், 2029 தோ்தலிலேயே பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும் கொண்டுவரப்பட்ட வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க சட்டத்தை திமுக, காங்கிரஸ் கட்சிகள் தோற்கடித்துள்ளன என்றாா் துகின் சின்ஹா.
அப்போது பாஜக தெற்கு மாவட்டத் தலைவா் பி. ஜெய்சதீஷ், மாநிலப் பொதுக் குழு உறுப்பினா் தனலட்சுமி, மேற்கு மாநகரத் தலைவா் மாயா தேவி, தொகுதி பொறுப்பாளா்கள் யு.என். உமாபதி, கா்ணன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
