திருச்சி - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்!

கோடைகால கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க திருச்சி - தாம்பரம் இடையே ஒரு முறை சிறப்பு விரைவு ரயில் (06192) வரும் 26 ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இயக்கப்பட உள்ளது.

Updated On :25 ஏப்ரல் 2026, 8:03 pm

6 படுக்கை பெட்டிகள், 12 பொதுப்பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளி பெட்டிகள் என 20 பெட்டிகளுடன் திருச்சியிலிருந்து இரவு 10.45 மணிக்குப் புறப்படும் ரயிலானது தஞ்சாவூா், பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு வழியாக தாம்பரத்துக்கு திங்கள்கிழமை காலை 6.15 மணிக்குச் சென்றடையும். இத்தகவலை திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

