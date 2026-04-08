எழும்பூா்-மங்களூரு இடையே நாளை சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

தமிழ்ப் புத்தாண்டையொட்டி சென்னை எழும்பூரிலிருந்து மங்களூருக்கு வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 10) சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
தமிழ்ப் புத்தாண்டு மற்றும் விஷு விழாவை முன்னிட்டு சென்னை எழும்பூா் - மங்களூரு இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கப்படவுள்ளது.
எழும்பூரிலிருந்து வெள்ளிக்கிழமை (ஏப். 10) பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06153) மறுநாள் காலை 6.15 மணிக்கு மங்களூரு சென்றடையும்.
இந்தச் சிறப்பு ரயிலில் 2 குளிா்சாதன இரண்டடுக்கு பெட்டிகள், 2 குளிா்சாதன மூன்றடுக்குப் பெட்டிகள், 10 படுக்கை வசதியுள்ள பெட்டிகள், 4 பொது இரண்டாம் வகுப்புப் பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
இந்த ரயில் பெரம்பூா், அரக்கோணம், காட்பாடி, ஜோலாா்பேட்டை, சேலம், ஈரோடு, திருப்பூா், போத்தனூா், பாலக்காடு உள்ளிட்ட நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
