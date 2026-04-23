மதுரை - தாம்பரம் சிறப்பு விரைவு ரயில் இயக்கம்

கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க மதுரை - தாம்பரம் முன்பதிவற்ற சிறப்பு மெமு விரைவு ரயிலானது (06162) வியாழக்கிழமை (ஏப். 23) இயக்கப்பட உள்ளது.
ஒருவழிப்பாதையாக இயக்கப்படும் இந்த ரயிலானது, மதுரையிலிருந்து வியாழக்கிழமை 3.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூா், விருத்தாச்சலம், விழுப்புரம், செங்கல்பட்டு வழியாக தாம்பரத்துக்கு இரவு 11 மணிக்குச் சென்றடையும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
பொறியியல் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்
தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டைக்கு கோடைகால சிறப்பு ரயில்களை இயக்க முடிவு
திருவாரூா் ஆழித்தோ் திருவிழா: சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
மணப்பாறைக்கு முன் நடுவழியில் நின்ற குருவாயூா் விரைவு ரயில்: பயணிகள் அவதி
