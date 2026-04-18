Dinamani
ஹைதராபாத் அணியிடம் வீழ்ந்த சென்னை!காங்கிரஸ், திமுக கூட்டணியின் சிசுக்கொலை! தொலைக்காட்சி உரையில் மோடி குற்றச்சாட்டு!இந்தியக் கப்பல்கள் மீது தாக்குதல்: ஈரான் தூதரை அழைத்து அரசு கண்டனம்!எதிர்க்கட்சிகளை பெண்கள் மன்னிக்க மாட்டார்கள்: பிரதமர் மோடி மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதா... வெறுப்பு அரசியலுக்கு இரையாக்கிய திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி: பிரதமர் மோடி இரட்டைக் குடியுரிமை விவகாரம்: ராகுல் காந்தி மீது எஃப்.ஐ.ஆர். பதிய இடைக்கால தடை! நாம் பறக்கவிட்ட கருப்புக்கொடி காவிக்கொடியை வீழ்த்தியுள்ளது: முதல்வர் ஸ்டாலின் மு.க. ஸ்டாலினைப் பணிய வைக்க முடியாது என பாஜகவுக்கு நன்றாகத் தெரியும்! துறையூரில் ராகுல் பேச்சு
/
திருச்சி

தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டைக்கு கோடைகால சிறப்பு ரயில்களை இயக்க முடிவு

கோடைகால கூட்ட நெரிசலைத் குறைக்க தூத்துக்குடி - தாம்பரம் - தூத்துக்குடி, சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா், தாம்பரம் - செங்கோட்டை, செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை ஆகிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

News image

ரயில்.

Updated On :18 ஏப்ரல் 2026, 6:19 pm

Syndication

இதன்படி தூத்துக்குடி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06018) வரும் 20, 27 ஆம் தேதிகளிலும், மறுமாா்க்கமாக தாம்பரம் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயிலானது (06017) வரும் 21, 28 ஆம் தேதிகளிலும் இயக்கப்பட உள்ளது.

இந்த ரயிலானது தூத்துக்குடியிலிருந்து திங்கள்கிழமை இரவு 11.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு துத்திமேலூா், கோவில்பட்டி, சாத்தூா், விருதுநகா், மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூா், பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், பண்ருட்டி, விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூா், செங்கல்பட்டு வழியாக தாம்பரத்துக்கு அடுத்த நாள் பிற்பகல் 12.30 மணிக்குச் சென்றடையும்.

மறுமாா்க்கமாக, தாம்பரத்திலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக தூத்துக்குடிக்கு அடுத்த நாள் காலை 4.30 மணிக்குச் சென்றடையும்.

சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலானது (06045) வரும் 22 ஆம் தேதியும், மறுமாா்க்கமாக கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலானது (06046) வரும் 26 ஆம் தேதியும் இயக்கப்பட உள்ளது.

தாம்பரம் - செங்கோட்டை ஒரு வழிப்பாதை சிறப்பு விரைவு ரயிலானது (06089) வரும் 22 ஆம் தேதியும், செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை ஒரு வழிப்பாதை சிறப்பு ரயிலானது (06090) வரும் 23 ஆம் தேதியும் இயக்கப்பட உள்ளது என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

சென்னை எழும்பூரில் மேம்பாட்டுப் பணிகள்: ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம்

சென்னை - திருவனந்தபுரம் இடையே போத்தனூா் வழித்தடத்தில் சிறப்பு ரயில்!

ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

உழவன், மங்களூா் விரைவு ரயில்கள் இன்றுமுதல் திண்டிவனத்தில் நின்றுசெல்லும்

வீடியோக்கள்

ஒரே நாளில் முடிவை மாற்றிய ஈரான்! டிரம்ப் விடாப்பிடி! | Iran | US
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

3 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Parliament-வர பத்திக்கிச்சு!": முதல்வர் வெளியிட்ட விடியோ! | DMK | Delimitation | BJP
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
ஸ்டாலின் - ராகுல் சந்திப்பு எப்போது? | MK Stalin | Rahul | TN Election 2026 | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
"நானும் தமிழனாக உணர்ந்திருக்கிறேன்!" பெரியார் பற்றிப் பேசிய ராகுல்! | Congress | DMK
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

8 மணி நேரங்கள் முன்பு