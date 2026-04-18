தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, செங்கோட்டைக்கு கோடைகால சிறப்பு ரயில்களை இயக்க முடிவு

கோடைகால கூட்ட நெரிசலைத் குறைக்க தூத்துக்குடி - தாம்பரம் - தூத்துக்குடி, சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா், தாம்பரம் - செங்கோட்டை, செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை ஆகிய வழித்தடங்களில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.
இதன்படி தூத்துக்குடி - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06018) வரும் 20, 27 ஆம் தேதிகளிலும், மறுமாா்க்கமாக தாம்பரம் - தூத்துக்குடி சிறப்பு ரயிலானது (06017) வரும் 21, 28 ஆம் தேதிகளிலும் இயக்கப்பட உள்ளது.
இந்த ரயிலானது தூத்துக்குடியிலிருந்து திங்கள்கிழமை இரவு 11.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு துத்திமேலூா், கோவில்பட்டி, சாத்தூா், விருதுநகா், மதுரை, கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூா், பாபநாசம், கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை, சீா்காழி, சிதம்பரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், பண்ருட்டி, விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூா், செங்கல்பட்டு வழியாக தாம்பரத்துக்கு அடுத்த நாள் பிற்பகல் 12.30 மணிக்குச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கமாக, தாம்பரத்திலிருந்து செவ்வாய்க்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக தூத்துக்குடிக்கு அடுத்த நாள் காலை 4.30 மணிக்குச் சென்றடையும்.
சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலானது (06045) வரும் 22 ஆம் தேதியும், மறுமாா்க்கமாக கன்னியாகுமரி - சென்னை எழும்பூா் அதிவிரைவு சிறப்பு ரயிலானது (06046) வரும் 26 ஆம் தேதியும் இயக்கப்பட உள்ளது.
தாம்பரம் - செங்கோட்டை ஒரு வழிப்பாதை சிறப்பு விரைவு ரயிலானது (06089) வரும் 22 ஆம் தேதியும், செங்கோட்டை - சென்னை கடற்கரை ஒரு வழிப்பாதை சிறப்பு ரயிலானது (06090) வரும் 23 ஆம் தேதியும் இயக்கப்பட உள்ளது என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
