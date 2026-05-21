Dinamani
சென்னைக்கு இன்று கடைசி லீக் ஆட்டம்- குஜராத்துடன் மோதல் 5 மாவட்டங்களுக்கு இன்று ‘மஞ்சள்’ எச்சரிக்கை 125 நாள் வேலைத் திட்டத்துக்கு 25 மாநிலங்கள் நிதி ஒதுக்கீடு- நாடாளுமன்றக் குழுவிடம் மத்திய அரசு தகவல் நிகழாண்டு இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி 6.4%: ஐ.நா. கணிப்பு 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியில் குளறுபடி? சிபிஎஸ்இ மறுப்பு தமிழக அமைச்சரவை இன்று விரிவாக்கம்: காங்கிரஸ், தவெக எம்எல்ஏக்கள் அமைச்சா்களாக பதவியேற்கின்றனா் டிரம்ப் குடும்பத்தினருக்கு வருமான வரி தணிக்கையிலிருந்து நிரந்தர விலக்கு!
/
திருச்சி

தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் இடையே சிறப்பு ரயில்

கோடைகால கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

News image

கோப்புப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 5:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோடைகால கூட்ட நெரிசலைக் குறைக்க தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன.

இதன்படி, தாம்பரம் - போடிநாயக்கனூா் சிறப்பு ரயிலானது (06059) வரும் 23, 30, ஜூன் 6, 13 ஆம் தேதிகளில் (சனிக்கிழமை) இயக்கப்படும். மறுமாா்க்கமாக, போடிநாயக்கனூா் - தாம்பரம் சிறப்பு ரயிலானது (06060) வரும் 24, 31, ஜூன் 7, 14 ஆம் தேதிகளில் (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இயக்கப்படும்.

4 குளிா்ச்சாதனப் பெட்டிகள், 12 படுக்கைப் பெட்டிகள், 3 பொதுப்பெட்டிகள், 2 மாற்றுத்திறனாளிப் பெட்டிகள் என மொத்தம் 21 பெட்டிகளுடன் இயக்கப்படும் இந்த ரயிலானது தாம்பரத்திலிருந்து சனிக்கிழமை இரவு 10.30 மணிக்குப் புறப்பட்டு செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், திருப்பாதிரிப்புலியூா், சிதம்பரம், மயிலாடுதுறை, பேரளம், திருவாரூா், தஞ்சாவூா், திருச்சி, திண்டுக்கல், கொடைக்கானல் சாலை, மதுரை, உசிலம்பட்டி, ஆண்டிப்பட்டி, தேனி வழியாக போடிநாயக்கனூருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முற்பகல் 11.15 மணிக்கு சென்றடையும். மறுமாா்க்கமாக, போடிநாயக்கனூரிலிருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 4.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடங்கள் வழியாக தாம்பரத்துக்கு திங்கள்கிழமை காலை 6.30 மணிக்குச் சென்றடையும் என திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடையது

காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து: சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

காரைக்கால் ரயில் பகுதியாக ரத்து: சில ரயில்களின் வழித்தடம் மாற்றம்

சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

சென்னை எழும்பூா் - கன்னியாகுமரி இடையே சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

திருச்சி - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்!

திருச்சி - தாம்பரம் இடையே சிறப்பு ரயில்!

மதுரை - தாம்பரம் சிறப்பு விரைவு ரயில் இயக்கம்

மதுரை - தாம்பரம் சிறப்பு விரைவு ரயில் இயக்கம்

விடியோக்கள்

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

Podcast | அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: அதிமுக எதிர்காலம் என்ன? | News and Views | Epi - 37 |

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

அமைச்சரவையில் அதிமுக எம்எல்ஏ-க்கள்?: அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விளக்கம்

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

சூர்யவன்ஷியால் மாறிப்போன போர்க்களம்: இழுத்தடிக்கும் பிளே ஆஃப் வாய்ப்புகள்!

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam

அதிமுக பிரச்சினைக்கு காரணமே விஜய்தான் | Avadi Kumar | CM Vijay |TVK | ADMK | EPS | CV Shanmugam