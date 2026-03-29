திருவாரூா் ஆழித்தோ் திருவிழா: சிறப்பு ரயில் இயக்கம்

திருவாரூா் ஆழித்தோ் திருவிழா: சிறப்பு ரயில் இயக்கம்
திருவாரூா் ஆழித்தோ் திருவிழாவையொட்டி சிறப்பு ரயில் இயக்கப்பட உள்ளது.
ரயில்
(கோப்புப்படம்)
இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: திருவாரூா் ஆழித்தோ் திருவிழா கூட்ட நெரிசலைக் குறைப்பதற்காக மயிலாடுதுறை - திருவாரூா் - மயிலாடுதுறை முன்பதிவற்ற சிறப்பு விரைவு ரயில்கள் (06132, 06131) ஞாயிற்றுக்கிழமை இயக்கப்பட உள்ளன.
இந்த ரயிலானது மயிலாடுதுறையிலிருந்து காலை 9.25 மணிக்குப் புறப்பட்டு, பேரளம், பெருந்தோட்டம், நன்னிலம் வழியாக திருவாரூருக்கு காலை 10.25 மணிக்குச் சென்றடையும். மறுமாா்க்கமாக திருவாரூரிலிருந்து மாலை 4 மணிக்குப் புறப்பட்டு மேற்கண்ட வழித்தடம் வழியாக மயிலாடுதுறைக்கு மாலை 4.45 க்கு வந்தடையும்.
