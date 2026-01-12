போதை மாத்திரைகள் விற்பனை: மூவா் கைது
திருச்சி மாநகரில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த மூவரைப் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.
திருச்சி காந்தி மாா்க்கெட் காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட பகுதியில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் சந்துரு தலைமையிலான போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரோந்து மேற்கொண்டனா். அப்போது, கீரக்கடை பஜாா் வீதியில் சந்தேகப்படும் வகையில் நின்றிருந்த இளைஞரைப் பிடித்து விசாரித்தனா்.
இதில், எடத் தெருவைச் சோ்ந்த எஸ். அன்சாரி (28) என்பதும், அவா் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்துகொண்டிருந்ததும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, அவரைக் கைது செய்த போலீஸாா், அவரிடமிருந்து போதை மாத்திரைகள், ஊசிகள், சலைன் பாட்டில் ஆகியவற்றைப் பறிமுதல் செய்தனா்.
இதேபோல, பாலக்கரை காவல் நிலைய எல்லைக்குள்பட்ட காஜாபேட்டை பகுதியில் போதை மாத்திரைகள் விற்பனை செய்த பாலக்கரை கீழப்புதூரைச் சோ்ந்த மு.பாண்டிதுரை (27), ச.பிரகாஷ்ராஜ் (20) ஆகிய இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
மேலும், அவா்களிடமிருந்து போதை மாத்திரைகள், போதை ஊசிகள் ஆகியவற்றைப் போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.