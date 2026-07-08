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திருச்சி

பொறியியல் பணிகள்: சில ரயில்களின் வழித்தடங்கள் மாற்றம்

பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சில ரயில்களின் வழித்தடங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

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ரயில்களின் வழித்தடங்கள் மாற்றம் - பிரதிப் படம்

Updated On :8 ஜூலை 2026, 3:41 am IST

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பொறியியல் பணிகள் காரணமாக சில ரயில்களின் வழித்தடங்களில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து திருச்சி கோட்ட ரயில்வே நிா்வாகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: பொறியியல் பணிகள் காரணமாக, செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை விரைவு ரயிலானது (16848) வரும் 9, 10, 11, 12, 13, 14-ஆம் தேதிகளில் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

நாகா்கோவில் - மும்பை சிஎஸ்டிஎம் விரைவு ரயிலானது (16352) வரும் 9, 12-ஆம் தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி - ஹவுரா அதிவிரைவு ரயிலானது (12666) வரும் 11-ஆம் தேதியிலும், கன்னியாகுமரி - ஹைதராபாத் விரைவு ரயிலானது (17070) வரும் 10-ஆம் தேதியும் கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல் ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

குருவாயூா் - சென்னை எழும்பூா் விரைவு ரயிலானது (16128) வரும் 8, 9, 10, 11, 12, 13-ஆம் தேதிகளில் மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல் சாலை, திண்டுக்கல், மணப்பாறை ரயில் நிலையங்களைத் தவிா்த்து, விருதுநகா், மானமாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.

காலதாமதம்...: சென்னை எழும்பூா் - குருவாயூா் விரைவு ரயிலானது வரும் 12, 14-ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 1.50 மணி நேரம் தாமதமாக நின்று செல்லும்.

காரைக்கால் - தஞ்சாவூா் பயணிகள் ரயிலானது வரும் 8, 9, 10, 11, 13, 14-ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 20 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.

காரைக்குடி - மயிலாடுதுறை பயணிகள் ரயிலானது வரும் 8, 9, 10-ஆம் தேதிகளில் தேவைப்படும் இடங்களில் 60 நிமிஷங்கள் தாமதமாக நின்று செல்லும்.

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