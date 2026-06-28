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திருச்சி

முசிறியில் வீடு புகுந்து 18 பவுன் நகை திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூன் 2026, 3:49 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருச்சி மாவட்டம், முசிறியில் வீடு புகுந்து 18 பவுன் நகை திருடப்பட்டதாக புகாா் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

முசிறி தட்டாரத் தெருவைச் சோ்ந்தவா் சா்தாா் (65). இவா் தனது மனைவி ஷகிலா (50) மற்றும் மகள், பேரக்குழந்தைகளுடன் வசிக்கிறாா்.

இந்நிலையில் இவரது மனைவி ஷகிலா வெள்ளிக்கிழமை வெளியே சென்ற நிலையில் வீட்டில் தனியாக இருந்த சா்தாா் வீட்டின் மேல் மாடிக்கு சென்றுவிட்டு கீழ் வீட்டுக்கு வந்தபோது பீரோ திறக்கப்பட்டு, அதில் இருந்த 18 பவுன் நகைகள் திருடுபோயிருந்ததாம்.

தகவலறிந்து வந்த முசிறி டிஎஸ்பி முத்துக்குமாா், காவல் ஆய்வாளா் செல்லதுரை மற்றும் போலீஸாா், கைரேகை நிபுணா்களைக் வரவழைத்து விசாரணை செய்து, சனிக்கிழமை வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

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