ஈரான் மீது போா் தொடுத்துள்ள அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் நாடுகளை கண்டித்து இந்திய மாணவா் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
திருச்சி தந்தை பெரியாா் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி முன்பு நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் மோகன் தலைமை வகித்தாா். இதில், ஈரான் மீது தொடுத்துள்ள போரை அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலின் நடவடிக்கைக்கு இந்தியா கண்டனம் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினா்.
ஆா்ப்பாட்டத்தில் இந்திய மாணவா் சங்கத்தின் மாநகரச் செயலா் சூா்யா, மாவட்ட துணைச் செயலா்கள் சுதேசனா, சா்மி, மாவட்டக் குழு உறுப்பினா்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
