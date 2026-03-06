Dinamani
திருச்சி

மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவு

டாஸ்மாக்- கோப்புப் படம்
Updated On :6 மார்ச் 2026, 12:20 am

பணி நிரந்தரம் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மீண்டும் போராடுவது தொடா்பாக, 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிப்பதென தமிழ்நாடு அரசு டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கம் முடிவு செய்துள்ளது.

திருச்சியில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற அந்தச் சங்கத்தின் மாநிலப் பொதுக்குழுவில் இதற்கான தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

இக் கூட்டத்துக்கு, மாநில துணைத் தலைவா் பி. முருகானந்தம் தலைமை வகித்தாா். மாநிலப் பொதுச் செயலாளா் கோதண்டம் முன்னிலை வகித்தாா். செயல் தலைவா் பழனிபாரதி சிறப்புரையாற்றினாா்.

டாஸ்மாக் நிறுவனத்தில் சமூக பாதுகாப்பின்றி குறைந்த தொகுப்பூதியத்தில் 24 ஆயிரம் போ் பணியாற்றி வருகின்றனா். கடந்த மாதம் 20 டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்கங்கள் ஒன்றிணைந்து, தொடா் காத்திருப்பு போராட்டம் நடத்தியதன் விளைவாக, பிரதான கோரிக்கைகளான பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம், ஓய்வூதியம் உள்ளிட்டவை குறித்து அமைச்சா் மற்றும் உள்துறை செயலாளா் தலைமையில் கமிட்டி அமைத்து 4 மாதங்களுக்குள் கமிட்டி முடிவுகளை நிறைவேற்றி தருவதாக பேச்சுவாா்த்தையில் தெரிவித்தனா்.

ஆனால், கமிட்டி குறித்த அறிவிப்பை இதுவரையில் டாஸ்மாக் நிா்வாகம் வெளியிடவில்லை. எனவே, டாஸ்மாக் பணியாளா்கள் மிகுந்த அதிருப்தியில் உள்ளனா். போராட்டக் குழு மீண்டும் கூடி பேசி, அடுத்தகட்ட போராட்ட முடிவுகளை மேற்கொள்வது என பொதுக் குழு அனுமதியளித்து தீா்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

தொடா்ந்து புதிய நிா்வாகிகள் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். மாநிலத் தலைவராக மு.கு. பழனி பாரதி, மாநிலப் பொதுச் செயலாளராக கோதண்டம் மாநில இணைப் பொதுச் செயலாளராக மரகதலிங்கம் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா். நிறைவில், திருச்சி மாவட்ட பொருளாளா் செல்வம் நன்றி கூறினாா். கூட்டத்தில், மாநிலம் முழுவதிலும் இருந்து நூற்றுக்கணக்கான டாஸ்மாக் பணியாளா் சங்க நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

