தவெக மண்ணச்சநல்லூா் தொகுதி வேட்பாளா் வி. சரவணன்!

Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:22 pm

பெயா் : வி. சரவணன் (43)

பிறந்த தேதி: 16-05-1983

கல்வித்தகுதி : பத்தாம் வகுப்பு

ஜாதி : முத்தரையா்

பெற்றோா் : வைத்திலிங்கம் - லட்சுமி

மனைவி: கோகிலா

குழந்தைகள்: ஒரு மகன், 2 மகள்கள்

முகவரி : மூவராயன்பாளையம், மண்ணச்சநல்லூா்

தொழில்: திருப்பைஞ்ஞீலியில் சிமென்ட் வணிகம் செய்துவருகிறாா்.

அரசியல் அனுபவம்: 25 ஆண்டு கால விஜய் மக்கள் இயக்கப் பணி, தமிழக வெற்றிக் கழக மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்.

