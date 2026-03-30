தவெக லால்குடி தொகுதி வேட்பாளா் கு.ப.கிருஷ்ணன்!
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:29 pm
பெயா் : கு.ப. கிருஷ்ணன்(76)
பிறந்த தேதி: 12.12.1950
கல்வித்தகுதி : பட்டப்படிப்பு
ஜாதி : முத்தரையா்
தந்தை பெயா்: பரமசிவம்
மனைவி: மல்லிகா
குழந்தைகள்: ஒரு மகன், ஒரு மகள்.
முகவரி: குழுமணி, திருச்சி.
தொழில்: முழு நேர அரசியல்வாதி.
அரசியல் அனுபவம்: முன்னாள் அதிமுக எம்எல்ஏ, 1991-96 வரை விவசாயத் துறை அமைச்சா், தற்போது தவெக ‘டெல்டா’ மண்டல தோ்தல் கண்காணிப்பாளா்.
