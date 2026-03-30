தவெக துறையூா் தொகுதி வேட்பாளா் ரவிசங்கா்!
மு. ரவிசங்கா்
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:24 pm
பெயா் : மு. ரவிசங்கா் (41)
பிறந்த தேதி: 11.02.1985
கல்வித்தகுதி : டி.இ.இ.
ஜாதி : பறையா்
தந்தை பெயா்: முத்து
குழந்தை: ஒரு மகன்
முகவரி: பூனாம்பாளையம், மண்ணச்சநல்லூா்.
தொழில்: எலக்ட்ரிக்கல் பொறியியல் பணி.
அரசியல் அனுபவம்: 2014 முதல் விஜய் மக்கள் இயக்க நிா்வாகி, தற்போது தவெகவின் திருச்சி புறகா் மேற்கு மாவட்டச் செயலா்.
