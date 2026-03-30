தவெக திருவெறும்பூா் தொகுதி வேட்பாளா் நவல்பட்டு எஸ்.விஜி!
Updated On :29 மார்ச் 2026, 9:42 pm
பெயா் : நவல்பட்டு எஸ். விஜி
வயது: 54
பிறந்த தேதி: 24.04.1971
கல்வித்தகுதி : பத்தாம் வகுப்பு
ஜாதி : கள்ளா்
மனைவி: மீனா (இல்லத்தரசி )
குழந்தைகள்: ஒரு மகன் , ஒரு மகள்
முகவரி: பாரத் நகா், நவல்பட்டு, திருச்சி மாவட்டம்.
தொழில் : தொழிலதிபா்
அரசியல் அனுபவம்: 1986 இல் முதல் 40 ஆண்டுகள் திமுக நிா்வாகியாக பயணம்
ஏற்கெனவே திமுகவில் வகித்த பதவிகள்: கிளை கழக செயலாளா், ஊராட்சி கழக செயலாளா், மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினா், தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளா்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...