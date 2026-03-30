லால்குடியில் நடிகா் மன்சூா் அலிகான் வேட்புமனு தாக்கல்
லால்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியரும், தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருமான ஸ்ரீதரிடம் திங்கள்கிழமை வேட்புமனு தாக்கல் செய்த இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சியின் தலைவரும், நடிகருமான மன்சூா் அலிகான்.
லால்குடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், லால்குடி வருவாய் கோட்டாட்சியருமான ஸ்ரீதரிடம் திங்கள்கிழமை வேட்பு மனுவை தாக்கல் செய்தாா் நடிகா் மன்சூா் அலிகான்.
சென்னை அழுகம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்த அப்துல் சலாம் என்பவரின் மகன் மன்சூா் அலிகான். திரைப்பட நடிகரான இவா், இந்திய ஜனநாயக புலிகள் கட்சியின் தலைவா்.
சுய-விவரக்குறிப்பு:
பெயா்: மன்சூா் அலிகான் (61)
பிறந்த தேதி: 20-02-1965
தந்தை: அப்துல் சலாம்
கல்வித் தகுதி: பி.ஏ தமிழ் இலக்கியம்., டிஎப்ஏ.
பூா்வீகம் : கரூா் மாவட்டம் பள்ளப்பட்டி.
குழந்தைகள்: 8
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...