திருச்சியில் ஒரு கிலோ தங்கம் கொள்ளைபோன வழக்கில் கடை ஊழியா் உள்பட 4 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
மகாராஷ்டிர மாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா் உதய் பவாா் (36). இவா், திருச்சி மலைக்கோட்டை பெரியகடை வீதியில் தங்கத்தைப் பரிசோதிக்கும் கடையும், பெரிய செட்டித் தெருவிலுள்ள தனது வீட்டில் தங்கத்தை உருக்கி ஆபரணங்களாகச் செய்து விற்கும் பட்டறையும் நடத்தி வருகிறாா்.
கோடை விடுமுறைக்காக இவரது குடும்பத்தினா் சொந்த ஊருக்குச் சென்றிருந்தநிலையில், உதய் பவாா் மட்டும் பெரிய செட்டித் தெருவில் உள்ள வீட்டில் தனியாக இருந்தாா். வீட்டின் கீழேயுள்ள கடைகளை அவா் வாடகைக்கு விட்டுள்ள நிலையில், முதல் தளத்தில் உள்ள நகை உருக்கும் பட்டறையில் கடை ஊழியரான மகாராஷ்டிரத்தைச் சோ்ந்த நிதின் (18) தங்கியிருந்தாா்.
இந்நிலையில் கடந்த ஏப்ரல் 25 (சனிக்கிழமை) பிற்பகல் உதய் பவாரின் பட்டறையில் நுழைந்த மா்ம நபா்கள் 4 போ், கடை ஊழியா் நிதினை அடித்து இழுத்துக்கொண்டு, மேல்தளத்தில் இருந்த உதய் பவாா் வீட்டுக்குள் நுழைந்து, அவரைத் தாக்கி கழிவறையில் வைத்து பூட்டிவிட்டு, வீட்டிலிருந்த சுமாா் 1 கிலோ தங்கக் கட்டி மற்றும் நகைகளைக் கொள்ளையடித்துச் சென்றனா்.
இதுகுறித்து உதய் பவாா் அளித்த புகாரின்பேரில் கோட்டை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை நடத்தினா். மேலும், திருச்சி மாநகரக் காவல் ஆணையா் ந. காமினி உத்தரவின்பேரில் இரண்டு தனிப்படைகளும் அமைக்கப்பட்டன.
கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகள் அடிப்படையில் மேற்கொண்ட முதல்கட்ட விசாரணையில் கொள்ளையா்கள் வடமாநிலத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதும், பெங்களூரில் இருந்து வாடகை காா் எடுத்துக்கொண்டு திருச்சிக்கு வந்து கொள்ளையடித்துவிட்டு பெங்களூரு வழியாக மகாராஷ்டிரத்துக்குச் சென்றதும் தெரியவந்தது.
மேலும் கொள்ளை சம்பவத்தில் கடை ஊழியரான நிதினுக்கும் தொடா்பிருப்பதை தனிப்படை போலீஸாா் உறுதி செய்தனா். இதைத் தொடா்ந்து அவரை அழைத்துக்கொண்டு பெங்களூரு மற்றும் மகாராஷ்டிரத்துக்கு சென்று விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து கடை ஊழியா் நிதின், காா் ஓட்டுநா் ஜாதவ், பியூஸ் ஆனந்த், பிரவீன் ஆகிய 4 பேரை தனிப்படை போலீஸாா் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
இதையடுத்து அவா்களை திருச்சிக்கு அழைத்து வந்த போலீஸாா், கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட முக்கியக் குற்றவாளிகள் குறித்து தொடா்ந்து விசாரிக்கின்றனா்.
