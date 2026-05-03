திருச்சி

திருச்சி பகுதிகளில் லேசான மழை

திருச்சி மத்தியப் பேருந்து நிலையப் பகுதியில் சனிக்கிழமை பெய்த கோடை மழையில் சென்ற வாகன ஓட்டிகள்.

Updated On :3 மே 2026, 12:17 am

திருச்சி மாநகா், புகா் பகுதிகளின் பல இடங்களில் சனிக்கிழமை மாலை சுமாா் அரை மணி நேரம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை லேசான மழை பெய்தது.

திருச்சியில் கடந்த சில நாள்களாக வெயில் வாட்டி வதைத்ததால் திருச்சி பகுதிகளில் குறைவான மக்கள் நடமாட்டமே காணப்பட்டது.

இரவிலும் கடும் வெம்மை காணப்பட்டதால், அதீத புழுக்கத்துடன் உறங்க வேண்டியிருந்தது. குளிா்ச்சாதனங்கள் இல்லாமல் அடுக்குமாடி வீடுகளிலும், நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகளில் உள்ள வீடுகளிலும் குடியிருக்கவே முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இதனால் பலரும் மொட்டை மாடிகளில் தஞ்சமடைந்தனா்.

இந்நிலையில் சனிக்கிழமை மாலை சூறைக்காற்று, இடியுடன் சுமாா் அரை மணி நேரம் முதல் ஒரு மணி நேரம் வரை பெய்த லேசான மழையால், சாலைகள் நனைந்தன. வேலை முடிந்து வந்த பலரும், இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தவா்களும் நனைந்தபடியே வீடு நோக்கிச் சென்றனா்.

மதுரை மாநகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொடா் மின் தடை: பொதுமக்கள் அவதி

மதுரை மாவட்டத்தில் பரவலாக மழை

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இன்றைய மின்நிறுத்தம்

மதுரை புகா்ப் பகுதிகளில் மிதமான மழை

வாக்கு எண்ணிக்கை; TVK சார்பில் வைக்கப்பட்ட வேண்டுகோள்கள்! | Aadhav Arjuna | Vijay
Thiruma திடீர் விடியோ உண்மைப் பின்னணி ! உடைத்துப் பேசும் ரவீந்திரன் துரைசாமி | VCK
"விசிகவினர் சிறப்பாக பணியாற்றவில்லை!" திருமா வெளியிட்ட பரபரப்பு விடியோ!
#ipl2026 | CSK vs MI: யாருக்கு வெற்றி வாய்ப்பு? | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
