அரியலூா் மாவட்ட கோயில்களில் காா்த்திகை தீப விழா
அரியலூா் மாவட்ட கோயில்களில் காா்த்திகை தீபத்தையொட்டி புதன்கிழமை சொக்கப்பனை ஏற்பட்டது.
அரியலூா் நகா் பகுதியிலுள்ள ஆலந்துறையாா் கோயில், சுப்பிரமணியசுவாமி திருக்கோயில், மகாகாளியம்மன் கோயில் உள்ளிட்ட கோயில்களில் காா்த்திகை தீபத்தையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. தொடா்ந்து அன்று மாலை கோயில்களின் எதிரில் வைக்கப்பட்ட சொக்கப்பனை ஏற்றப்பட்டது.
இதனைத் தொடா்ந்து சுவாமிகள் சிறப்பு அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தனா். பக்தா்கள் திரளாக பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
கங்கைகொண்ட சோழபுரம்... பெருவுடையாா் திருக்கோயிலில் காா்த்திகை தீபத்தையொட்டி கணக்கு விநாயகருக்கு மகா அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து பெருவுடையாருக்கு 108 லிட்டா் பால் அபிஷேகமும், பெரியநாயகி அம்மனுக்கு 16 வகையான வாசனை திரவியங்களுடன் கூடிய மகா அபிஷேகமும் நடத்தப்பட்டு மகா தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. அதைத் தொடா்ந்து காா்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
திருமழபாடி வைத்தியநாதசுவாமி திருக்கோயில், விளாங்குடி கைலாசநாதா், குறிஞ்சான் குளக்கரை காசி விசுவநாதா், தேளூா் சொக்கநாதா், கீழப்பழூா் ஆலந்துறையாா்,
திருமானூா் கைலாசநாதா், செந்துறை சிவதாண்டேஸ்வரா், பொன்பரப்பி சொா்ணபுரீஸ்வரா், சென்னிவனம் தீா்க்கப்புரிஸ்வரா், சொக்கநாதபுரம் சொக்கனீஸ்வரா், குழூமூா் குழுமாண்டவா், தா.பழூா் விசாலாட்சி சமேத விசுவநாதா், கோவிந்தப்புத்தூா் கங்காஜடேஷ்வரா், விக்கிரமங்கலம் சோழிஸ்வரா், உடையவா்தீயனூா் ஜமத்கனிஸ்வரா், கீழநத்தம் சொக்கநாதா், ஸ்ரீபுரந்தான் கைலாசநாதா், கோடாலிகருப்பூா் சொக்கநாதா், ஜெயங்கொண்டம் கழுமலைநாதா், சென்னீஸ்வரா், சோழீஸ்வரா், உடையாா்பாளையம் பயறனீஸ்வரா் உள்ளிட்ட சிவன் கோயில்களில் சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடத்தப்பட்டு, தீபாராதனை காண்பிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடா்ந்து தீபம் மற்றும் சொக்கப்பனை ஏற்றப்பட்டது.
வீடு மற்றும் வா்த்தக நிறுவனங்களில்...
காா்த்திகை தீப விழா, கோயில்களில் மட்டுமின்றி வீடு, கடை, வா்த்தக நிறுவனங்கள், அலுவலகங்கள், தொழிற்சாலைகளிலும் கொண்டாடப்பட்டன.
களிமண்ணால் செய்யப்பட்ட அகல்விளக்குகள் மற்றும் பல்வேறு வடிவங்களான விளக்குகளை கடைகளில் இருந்து பொதுமக்கள் வாங்கிச் சென்று, வீட்டில் கோலமிட்டு அதன் மீது விளக்கில் தீபம் ஏற்றி வழிப்பட்டனா்.