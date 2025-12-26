விசிக-வினரை தாக்கியவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி சாலை மறியல்
அரியலூா் மாவட்டம், தா.பழூரில் விடுதலைச்சிறுத்தைகள் கட்சியினரை தாக்கிய பாமக நிா்வாகிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அக்கட்சியினா் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
தா.பழூரிலுள்ள ஒரு தனியாா் கூட்டரங்கில்,வியாழக்கிழமை இரவு நடைபெற்ற பாட்டாளி மக்கள் கட்சி செயல்வீரா்கள் கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த நிா்வாகிகள் சிலருக்கும், சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியைச் சோ்ந்த பிரசாத்குமாா், மகேந்திரன் ஆகியோருக்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அப்போது பாமகவினா், ஜாதி பெயரைச் சொல்லி திட்டி தாக்கியதில் மேற்கண்ட இருவரும் காயமடைந்து ஜெயங்கொண்டம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகினறனா். இதுகுறித்து பிரசாத்குமாா் அளித்த புகாரின் பேரில் தா.பழூா் காவல் துறையினா் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், விசிக-வினரை தாக்கிய பாமகவினா் மீது நடவடிக்கை எடுக்காத காவல் துறையினரை கண்டித்து, விசிக கிழக்கு மாவட்டச் செயலா் கதிா்வளவன், மேற்கு மாவட்டச் செயலா் அங்கனூா் சிவா ஆகியோா் தலைமையில், அக்கட்சியினா் ஜெயங்கொண்டம் நான்கு சாலை சந்திப்பு பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு வந்த காவல் துறையினா் கலைந்துச் செல்லுமாறு வலியுறுத்தியும் அவா்கள் செல்லாததால், வலுக்கட்டாயமாக தூக்கி அப்புறப்படுத்த முயற்சித்தனா். இதனால் காவல் துறையினருக்கும், விசிக-வினருக்கும் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது. பின்னா் காவல் துறையினா் நடத்திய பேச்சுவாா்த்தையையடுத்து ஒரு மணி நேரத்துக்குப் பிறகு போராட்டத்தை கைவிட்டு, அனைவரும் கலைந்துச் சென்றனா்.