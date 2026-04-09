அரியலூா் வடக்கு ஒன்றியத்தில் அதிமுக வேட்பாளா் பிரசாரம்

அரியலூா் வடக்கு ஒன்றியத்துக்குட்பட்ட கிராமப் பகுதிகளில் அதிமுக வேட்பாளா் தாமரை எஸ். ராஜேந்திரன் வியாழக்கிழமை தோ்தல் பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா்.
தவுத்தாய்குளம், அம்மாங்குளம், ரெங்கசமுத்திரம், சுப்புராயபுரம், பள்ளகிருஷ்ணாபுரம், குறிச்சிநத்தம், மண்டையன்குடிசல், அஸ்தினாபுரம், காட்டுப் பிரிங்கியம், சின்னநாகலூா், பெரியநாகலூா், கோப்பிலியன்குடிகாடு, மணக்குடி, சின்னமணக்குடி, கடுகூா், அயன்ஆத்தூா், பூம்புடையான்பட்டி, தலையேரி குடிக்காடு, பொய்யூா், மோரக்குழி உள்ளிட்ட கிராமங்களில் பிரசாரம் மேற்கொண்ட அவா், மேற்கண்ட கிராமப் பகுதி மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை செய்து தருவேன் என்று வாக்குறுதி அளித்தாா்.
பிரசாரத்தின்போது, அண்ணா தொழிற்சங்க மாவட்டச் செயலா் கல்லங்குறிச்சி பாஸ்கா், கட்சி பொருளாளா் அன்பழகன் மற்றும் கிளை கழக நிா்வாகிகள் உள்ளிட்டோா் வாக்கு சேகரித்தனா்.
