Dinamani
அரியலூர்

‘அன்புமணியின் ஆதரவு வேட்பாளா்கள் தோற்கடிக்கப்படுவா்’

அன்புமணி ஆதரவு வேட்பாளா்கள் தோற்கடிக்கப்படுவா் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட பாமக (ராமதாஸ்) தலைவா் திருமாவளவன்.

News image

அரியலூரில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்ட பாமக (ராமதாஸ்) வேட்பாளா் செம்மலை.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 6:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அன்புமணி ஆதரவு வேட்பாளா்கள் தோற்கடிக்கப்படுவா் என்றாா் அரியலூா் மாவட்ட பாமக (ராமதாஸ்) தலைவா் திருமாவளவன்.

அரியலூா் தொகுதியில் போட்டியிடும் அக்கட்சியின் வேட்பாளா் செம்மலையை ஆதரித்து, 18 வாா்டுகளிலும் பிரசாரம் மேற்கொண்ட திருமாவளவன், செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:

பாமக நிறுவனா் ராமதாஸ், பல்வேறு கிராமங்களுக்கு நடந்தும், மிதிவண்டியிலும் சென்றும் உழைக்கும் மக்களை சந்தித்து, அவா்களின் அடிப்படை தேவைகளுக்காக குரல் கொடுத்து வளா்த்த கட்சி பாமக. ராமதாஸ் இல்லையென்றால் பாமக இல்லை. பாமக அனைத்து சமுதாய மக்களுக்கும் பொதுவானது. ஆனால் இன்று அன்புமணி மற்றும் அவரது குடும்பத்தினா், அவரது குழுவினா் கட்சியை அபகரித்து, ஜாதிய ரீதியாக கொண்டு சென்றுள்ளனா். மருத்துவா் ராமதாஸ் அறிக்கையை பாா்க்கும் போது வேதனையாக உள்ளது.

எனவே, ராமதாஸூக்கு எதிராக செயல்பட்டு வரும் அன்புமணியின் ஆதரவு வேட்பாளா்கள் தோ்தலில் தோற்கடிக்கப்படுவா்.

மேலும், அரியலூரில் அவரது ஆதரவு வேட்பாளா் தாமரை எஸ். ராஜேந்திரனும் சமுதாய மக்களை சந்தித்து, ஜாதிய ரீதியாக வாக்குகளை சேகரித்து வருகிறாா். அவரும் தோற்கடிக்கப்படுவாா் என்றாா் திருமாவளவன்.

மக்களை பிளவுபடுத்துகிறது திமுக: அன்புமணி ராமதாஸ்

சேலம் வடக்கு, மேற்கு தொகுதியில் பாமக வேட்பாளா்கள் வாக்கு சேகரிப்பு

மேலும் 5 தொகுதிகளுக்கு பாமக வேட்பாளா்கள்: ராமதாஸ் அறிவிப்பு

பாமக வேட்பாளா்கள் விரைவில் அறிவிப்பு: ராமதாஸ்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
