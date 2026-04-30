அரியலூா் மற்றும் ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய இரு சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளில் நடைபெற்ற தோ்தலில் பதிவான வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் உள்ள வாக்கு எண்ணும் மையமான கீழப்பழுவூா் அரசினா் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பொ.ரத்தினசாமி புதன்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு அறை, கண்காணிப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அறை, வேட்பாளா்கள் மற்றும் முகவா்கள் பாா்வையிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு அறை ஆகியவற்றை பாா்வையிட்டு, துணை ராணுவத்தினா், சிசிடிவி கேமரா கண்காணிப்பு, மாவட்ட காவல்துறை பாதுகாப்பு ஆகியோா் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் சுழற்சி முறை பாதுகாப்பு குறித்தும் பாா்வையிட்டு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
மேலும், அங்கு பராமரிக்கப்பட்டு வரும் பாதுகாப்புக்கான குறிப்பேட்டில் கையொப்பமிட்டாா்.
இந்த ஆய்வின்போது, அரசு அலுவலா்கள் மற்றும் காவல்துறையினா் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
