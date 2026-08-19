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அரியலூர்

அரியலூா் அருகே வெண்ணத்தம்மன் கோயில் சிலை உடைப்பு: போலீஸாா் விசாரணை

செந்துறை அருகே வெள்ளூா் கிராமத்திலுள்ள வெண்ணத்தம்மன் மற்றும் அரியமுத்து கோயில் சிலையை உடைத்த மா்ம நபா்களை காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.

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போலீஸ் - கோப்புப்படம்.

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 11:10 pm IST

தினமணி

அரியலூா் மாவட்டம், செந்துறை அருகே வெள்ளூா் கிராமத்திலுள்ள வெண்ணத்தம்மன் மற்றும் அரியமுத்து கோயில் சிலையை உடைத்த மா்ம நபா்களை காவல் துறையினா் தேடி வருகின்றனா்.

வெள்ளூா் கிராமம், நக்கம்பாடி செல்லும் சாலையொட்டி அரசுக்கு சொந்தமான இடத்தில், கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்பு வெண்ணத்தம்மன் மற்றும் அரியமுத்து சுவாமிகளின் சிலைகளை பிரதிஷ்டை செய்து, அப்பகுதி மக்கள் வழிபட்டு வந்தனா். நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் ஒன்று திரண்டு குலதெய்வ வழிபாடு நடத்தினா்.

இந்நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை காலை மேற்கண்ட சுவாமிகளின் சிலைகளை மா்ம நபா்கள் சேதப்படுத்தியிருப்பது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்த புகாரின் பேரில், செந்துறை காவல் துறையினா் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று ஆய்வு செய்து, வழக்குப்பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

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