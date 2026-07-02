அரியலூரிலுள்ள மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில், வாராந்திர சிறப்பு மனு விசாரணை முகாம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
முகாமுக்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சு.செல்வகுமாா் தலைமை வகித்து, பொதுமக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்து, அவா்களிடமிருந்து 21 கோரிக்கை மனுக்களை பெற்றாா். பின்னா் அவா், இம்மனுக்கள் மீது தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு, நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள், உதவி ஆய்வாளா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.
அப்போது அவா் தெரிவிக்கையில், ஒவ்வொரு வாரமும் புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் முற்பகல் 11 முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும், பொதுமக்கள் குறைதீா்க்கும் முகாம் தொடா்ந்து நடைபெறும். மனுக்கள் தொடா்பான விசாரணையில் திருப்தி அடையாத மனுதாரா்கள், மேற்கண்ட கிழமைகளில் மாவட்ட காவல் அலுவலகத்தில் நடைபெறும் முகாமில் நேரில் ஆஜராகி தங்களது மனுக்களை அளித்து பயன்பெறலாம் என்றாா்.
முகாமில், காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா்கள், அனைத்து காவல் நிலைய ஆய்வாளா்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
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