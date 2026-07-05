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அரியலூர்

சாத்தமங்கலம், திருமானூா் பகுதிகளில் நாளை மின்தடை

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மின்தடை

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்டம், சாத்தமங்கலம் துணை மின் நிலையத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை மின்சாரம் இருக்காது.

பராமரிப்பு பணிகளால் சாத்தமங்கலம், வெற்றியூா், விரகாலூா், கள்ளூா், கீழக்கொளத்தூா், திருமானூா், திருப்பெயா், முடிகொண்டான், திருவெங்கனுாா், மஞ்சமேடு, சேனாபதி, தட்டான்சாவடி, கீழக்காவட்டாங்குறிச்சி, கரைவெட்டி, பரதூா், வண்ணம்புத்தூா், எரக்குடி, வேட்டக்குடி, அயன்சுத்தமல்லி, ஆங்கியனூா், அருங்கால், கோவிலூா், செட்டிகுழி, சின்னப்பட்டாக்காடு, கீழஎசனை, ஏலாக்குறிச்சி, விழுப்பனங்குறிச்சி, பெரியமறை, கரையான்குறிச்சி, அரசன்சேரி, அழகியமணவாளன், மாத்தூா்,காமரசவல்லி, குருவாடி, கோமான், தூத்தூா், வைப்பூா், மேலராமநல்லூா், கீழராமநல்லூா் ஆகிய கிராமங்களில் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 வரை மின் விநியோகம் இருக்காது. இத்தகவலை திருமானூா் மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் பி. சதாசிவம் தெரிவித்தாா்.

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