Dinamani
சொந்த ஊருக்கு எடுத்துச்செல்லப்படும் பாரதிராஜா உடல்!இந்தியாவிலிருந்து மாம்பழங்கள் இறக்குமதிக்கு நேபாளம் தடை விதிக்கவில்லை: மத்திய அரசுபெங்களூரில் கழிவு மேலாண்மை டெண்டரில் ரூ. 39,000 கோடி முறைகேடு: ஆளுநரிடம் பாஜக புகார்ஈரான் தக்க விலை கொடுக்க வேண்டும்: டிரம்ப்மேற்கு வங்க தேர்தல் வெற்றிக்கு முக்கிய காரணம்! பிரதமர் மோடிக்கு மசாலா பொரி அளித்த சுவேந்து அதிகாரி!மின் விநியோகத்தை சீரமைப்பு பணிகளை ஒருங்கிணைக்க 10 குழுக்கள்!பாரதிராஜா மறைவு! முக்கிய அறிவிப்பை ஒத்திவைத்தார் ராகவா லாரன்ஸ்!அரசு நிர்வாகத்தில் செய்யறிவு தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படும்: கேரள முதல்வர்ஜி7 உச்சிமாநாட்டுக்குச் செல்லும் பிரதமர் மோடி அமெரிக்க அதிபருடன் இரு தரப்பு பேச்சுவார்த்தை நடத்த திட்டம்!
/
அரியலூர்

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டி செயலரின் மறைவுக்கு அஞ்சலி

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலரும், தமிழக பொறுப்பாளருமான சுரஜ் ஹெக்டே மறைவுக்கு, அரியலூரில் அக்கட்சியினா் புதன்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

News image

மறைந்த அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலா் படத்துக்கு அரியலூரில் புதன்கிழமை அஞ்சலி செலுத்திய காங்கிரஸாா்.

Updated On :11 ஜூன் 2026, 3:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அகில இந்திய காங்கிரஸ் கமிட்டியின் செயலரும், தமிழக பொறுப்பாளருமான சுரஜ் ஹெக்டே மறைவுக்கு, அரியலூரில் அக்கட்சியினா் புதன்கிழமை அஞ்சலி செலுத்தினா்.

செட்டி ஏரிக்கரையிலுள்ள காமராஜா் சிலை முன் வைக்கப்பட்டிருந்த சுரஜ் ஹெக்டே படத்துக்கு, காங்கிரஸ் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் மாரியம்மாள், நகரத் தலைவா் மா.மு. சிவகுமாா், மாவட்ட துணைத் தலைவா்கள் ஏ.பி.எஸ். பழனிச்சாமி, கலைச்செல்வன், வட்டாரத் தலைவா்கள் சுரேஷ், பாண்டியராஜன், சீனிவாசன், மாநில பொதுக் குழு உறுப்பினா் எஸ்.எம். சந்திரசேகா், ஜெயங்கொண்டம் நகரத் தலைவா் ஜெயபிரகாஷ் உள்ளிட்டோா் மலா் தூவி அஞ்சலி செலுத்தினா்.

தொடர்புடையது

மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: காங்கிரஸ் வேட்பாளராக மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வேட்புமனு தாக்கல்

மாநிலங்களவைத் தோ்தல்: காங்கிரஸ் வேட்பாளராக மல்லிகாா்ஜுன காா்கே வேட்புமனு தாக்கல்

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்

கர்நாடக காங்கிரஸ் கமிட்டியின் தலைவராக பி.கே. ஹரிபிரசாத் நியமனம்

நேரு படத்துக்கு காங்கிஸாா் அஞ்சலி

நேரு படத்துக்கு காங்கிஸாா் அஞ்சலி

விஜய்க்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து மாநில தலைமை முடிவெடுக்க காங்கிரஸ் மேலிடம் அறிவுறுத்தல்

விஜய்க்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து மாநில தலைமை முடிவெடுக்க காங்கிரஸ் மேலிடம் அறிவுறுத்தல்

விடியோக்கள்

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

ஆல்பா படத்தின் டீசர்!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடித்துள்ள க்ளிம்ஸ் விடியோ!

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |

எல்லாப் படங்களும் கலைப் படங்கள்தான்: மனம் திறந்த பாரதிராஜா! (கருவூலத்திலிருந்து) | Bharathiraja |