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அரியலூர்

அரியலூரில் மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டம் 19 திருநங்கைகளுக்கு கடனுதவி

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அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில் 19 திருநங்ககைளுக்கு சுய தொழில் கடனுதவிக்கான ஆணையை வழங்கிய ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி.

Updated On :23 ஜூன் 2026, 12:22 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அரியலூா் மாவட்ட ஆட்சியரக கூட்டரங்கில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற மக்கள் குறைகேட்புக் கூட்டத்தில், 19 திருநங்ககைளுக்கு சுயதொழில் தொடங்க ரூ. 7.60 லட்சம் கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

கூட்டத்துக்கு, ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தலைமை வகித்து, பொதுமக்களிடம் கோரிக்கைகளை கேட்டறிந்து, அவா்கள் அளித்த 632 மனுக்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்குமாறு சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டாா்.

தொடா்ந்து அவா், சமூக நலன் மற்றும் மகளிா் உரிமைத் துறையின் சாா்பாக 19 திருநங்கைகளுக்கு சுயதொழில் தொடங்குவதற்காக தலா ரூ.40,000 கடனுதவிக்கான ஆணையை வழங்கினாா். மேலும், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலகம் சாா்பில் இரண்டு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினாா்.

கூட்டத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வதார இயக்கம் திட்ட இயக்குநா் சு.தேன்ராஜ், மாவட்ட சமூக நல அலுவலா் விக்னேஸ்வரி மற்றும் அனைத்துத் துறை அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

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