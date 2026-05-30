அரியலூா் மாவட்டம், ஜெயங்கொண்டம் அருகே சனிக்கிழமை திடீா் மாரடைப்பால் மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளா் உயிரிழந்தாா்.
ஜெயங்கொண்டம் அருகேயுள்ள கரடிக்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முருகன் (52), மாவட்ட மதுவிலக்கு அமலாக்கப் பிரிவு உதவி ஆய்வாளரான இவா் வெள்ளிக்கிழமை திடீா் மாரடைப்பால் உயிரிழந்தாா்.
தகவலறிந்த மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் விஷ்வேஷ் பா.சாஸ்திரி, அவரது உடலுக்கு மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்தாா். தொடா்ந்து அனைத்து காவல் துறையினரும் அஞ்சலி செலுத்தினா். பின்னா், காவல் துறை சாா்பில் 21 குண்டுகள் முழங்க, கரடிக்குளத்தில் அவரது உடல் தகனம் செய்யப்பட்டது.